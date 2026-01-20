Ingenti danni per il maltempo nelle campagne catanesi

Il maltempo ha causato significativi danni alle aziende agricole nelle campagne catanesi, contribuendo a un quadro di difficoltà diffusa in tutta la Sicilia. Coldiretti continua a monitorare la situazione, valutando gli impatti e le eventuali azioni di supporto per le imprese colpite. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per mitigare le conseguenze di eventi climatici estremi sul settore agricolo regionale.

Prosegue il monitoraggio di Coldiretti in tutta la Sicilia, dove il maltempo sta flagellando anche le aziende agricole. “Ai gravissimi danni della viabilità interna - afferma l'associazione di categoria - si sommano quelli causati dal vento che sta spazzando le coperture come è successo nel.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Tentativo di occupazione al liceo Artistico di Porta Romana: danni ingenti. “Sparso veleno per topi nelle aule”

Leggi anche: A fuoco il sottotetto di una casa: paura tra i residenti e danni ingenti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mezzoldo, danni ingenti e una rete solidale per la famiglia senza casa; Gelate, ingenti danni nelle campagne pugliesi; Incendio in una abitazione a Curinga, ingenti i danni; Maltempo e danni nel salernitano, le raffiche di vento danneggiano un lido ad Agropoli e sradicano un albero a Cava.

Anzio, danni ingenti al campo Falasche. Il Sindaco: Fatto gravissimo, non ci faremo intimidire - CRONACA – Un grave atto intimidatorio si è verificato la notte scorsa, con danni ingenti al campo sportivo Falasche, dove erano appena terminati i lavori di messa in sicurezza. Quasi ... lanotiziaoggi.it

Sindaco di Anzio, danni ingenti al campo 'Falasche', non ci faremo intimidire - Un atto intimidatorio si è verificato la notte scorsa, con danni ingenti al campo sportivo Falasche, dove erano appena terminati i lavori di messa in sicurezza. (ANSA) ... ansa.it

Sindaco di Anzio, danni ingenti al campo 'Falasche', non ci faremo intimidire. E' stata sporta denuncia, in corso accertamenti della Polizia #ANSA x.com

Un grave atto intimidatorio si è verificato la notte scorsa, con danni ingenti al campo sportivo “Falasche” di Anzio #castellinotizie - facebook.com facebook