Danneggiati furiosi | tenuti all’oscuro degli effetti avversi

Durante una riunione in Commissione dedicata al Covid, un’associazione di persone colpite da effetti collaterali dei vaccini ha riferito di non aver ricevuto spesso il modulo di consenso prima delle somministrazioni. I rappresentanti hanno espresso la loro rabbia e frustrazione, sottolineando di essere stati tenuti all’oscuro dei possibili rischi. La questione riguarda principalmente la mancanza di informazioni chiare e trasparenti durante il processo di vaccinazione.

In Commissione Covid l’associazione dei colpiti da conseguenze dei vaccini: spesso non è stato dato il modulo del consenso. È inaccettabile che in alcune Regioni (soprattutto nel Lazio) non venisse consegnato ai cittadini in procinto di vaccinarsi il modulo del consenso informato, il quale, benché in modo sintetico, conteneva l’elenco degli effetti avversi. Si sono espressi così i danneggiati da vaccino auditi ieri in Commissione Covid. E la capogruppo di Fdi nella medesima Commissione Alice Buonguerrieri ha aggiunto: «La testimonianza avvenuta oggi rappresenta un grido di aiuto verso le istituzioni che Fdi intende continuare a raccogliere come sta facendo da inizio legislatura. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Danneggiati furiosi: tenuti all’oscuro degli effetti avversi Articoli correlati Farmaci Glp-1 sul banco degli imputati, denunce in Usa per effetti avversiPancreatite acuta, ostruzione intestinale, gastroparesi e, in casi più rari, anche problemi o perdita della vista: sono le gravi reazioni che... Farmaci Glp-1, anche in Francia si prepara l’azione legale per effetti avversiSi allarga il fronte delle denunce contro Novo Nordisk per gravi effetti collaterali di semaglutide, il farmaco usato per trattare l’obesità.