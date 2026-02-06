Farmaci Glp-1 come Ozempic, Wegovy e Mounjaro sono finiti sotto accusa negli Stati Uniti. Alcuni pazienti hanno segnalato problemi seri, come pancreatite acuta, ostruzione intestinale, gastroparesi e, in casi rari, perdita della vista. Le reazioni avverse sembrano legate all’uso di questi farmaci, usati sempre più spesso per perdere peso. Ora si indaga se i rischi siano più alti di quanto si pensasse.

Pancreatite acuta, ostruzione intestinale, gastroparesi e, in casi più rari, anche problemi o perdita della vista: sono le gravi reazioni che avrebbero riportato alcuni pazienti dopo l’assunzione di Ozempic*, Wegovy* e Mounjaro*, i farmaci Glp-1 a base di semaglutide e tirzepatide che stanno rivoluzionando il trattamento per la perdita di peso. Le denunce negli Stati Uniti . A portare sul banco degli imputati Novo Nordisk ed Eli Lilly sono al momento più di 3mila persone, che hanno accusato gastroparesi o lesioni gastrointestinali dopo l’assunzione dei farmaci agonisti del recettore Glp-1. Le cause confluiranno in un unico maxi-procedimento, MDL-3094, davanti al Tribunale federale del Distretto orientale della Pennsylvania, come riporta il sito dell’organo giudiziario Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci Glp-1 sul banco degli imputati, denunce in Usa per effetti avversi

