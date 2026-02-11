In Francia, le persone colpite dai farmaci Glp-1 come la semaglutide si preparano a portare avanti azioni legali contro la casa farmaceutica Novo Nordisk. Le denunce aumentano, soprattutto per gli effetti collaterali che alcuni pazienti hanno accusato. La vicenda tiene banco anche oltre confine, con sempre più persone che chiedono giustizia per i problemi riscontrati.

Si allarga il fronte delle denunce contro Novo Nordisk per gravi effetti collaterali di semaglutide, il farmaco usato per trattare l’obesità. Dopo gli Stati Uniti – dove è in corso un maxi-procedimento contro il gigante norvegese e l’americana Eli Lilly – anche i pazienti francesi si preparano alla battaglia legale. L’iniziativa . Ad annunciarlo a Le Dauphiné Libéré, testata francese del gruppo Ebra, è Pierre Debuisson, avvocato specializzato in azioni legali collettive. “Ho ricevuto finora una mezza dozzina di denunce. I casi meno gravi presentano dolori addominali, vomito o gastroparesi. Altri pazienti soffrono di insufficienza renale, pancreatite e una delle mie clienti ha persino subito un ictus che le ha fatto perdere la vista ”, racconta il penalista di Tolosa al giornale francese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci Glp-1, anche in Francia si prepara l’azione legale per effetti avversi

Approfondimenti su Farmaci Glp1

Farmaci Glp-1 come Ozempic, Wegovy e Mounjaro sono finiti sotto accusa negli Stati Uniti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Farmaci Glp1

Argomenti discussi: Farmaci GLP-1 e rischio pancreatite acuta: i consigli della SID per una terapia sicura senza allarmismi; Obesità: dall’OMS le prime linee guida globali sui farmaci GLP-1; Obesità: con il GLP-1 ultra long-acting di Pfizer perdita di peso del 12,3% dopo 28 giorni; Pancreatite e farmaci GLP-1, cosa sapere davvero: sintomi d’allarme, prevenzione e verità scientifiche.

Farmaci GLP-1, Wada avvia il monitoraggio alle Olimpiadi. Possibili sviluppi regolatoriLa World Anti-Doping Agency inserisce semaglutide e tirzepatide nel Monitoring Program ai Giochi invernali: non sono vietati, ma l’uso sarà tracciato ... doctor33.it

L’ascesa degli agonisti del GLP-1 non riguarda solo la salute: nuovi mercati e prodotti alimentari nascono intorno ai farmaci anti-obesitàIl grande successo dei farmaci anti-obesità come Ozempic ha spinto le aziende a creare integratori e alimenti GLP-1 friendly ... ilfattoalimentare.it

Abbiamo parlato di obesità e farmaci agonisti del GLP-1 con Roberta Villa, divulgatrice scientifica e scrittrice Leggi qui l'articolo di Paola Emilia Cicerone su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare.it/obesita-intervista-roberta-villa.html - facebook.com facebook

Farmaci GLP-1 e pancreatite: evitare gli allarmismi pharmastar.it/index.htmlcat… x.com