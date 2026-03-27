Dall' università al mondo delle cooperative ecco il corso per i futuri dirigenti

Da udinetoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 24 i partecipanti iscritti alla seconda edizione del corso “Essere, creare e gestire imprese cooperative” organizzato dall’Università di Udine, con 15 provenienti dal settore della cooperazione. Il percorso formativo si rivolge a futuri dirigenti e si concentra sulle competenze necessarie per gestire e sviluppare imprese cooperative. La durata del corso e i contenuti sono stati definiti dall’ateneo, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici.

Promosso con Confcooperative e Legacoop, il progetto formativo è organizzato dal dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'ateneo friulano. Avrà una durata di 72 ore e si concluderà a giugno Sono 24, di cui 15 provenienti dal mondo della cooperazione, gli iscritti alla seconda edizione del corso “Essere, creare e gestire imprese cooperative” dell’Università di Udine. Il progetto formativo è promosso con Confcooperative e Legacoop del Friuli Venezia Giulia e organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Ateneo. Obiettivo del corso è formare i cooperatori di domani, e aggiornare quelli che già operano nelle imprese cooperative, aumentando le opportunità di crescita per le realtà del settore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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