Imprenditorialità nella Distribuzione Alimentare | al via il nuovo corso organizzato dall' Università di Pisa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord-Ovest

Sono aperte le iscrizioni a un nuovo corso sull’imprenditorialità nella distribuzione alimentare. L’iniziativa è promossa dall’Università di Pisa, in collaborazione con Confcommercio Pisa e Conad Nord-Ovest. Il corso si rivolge a chi vuole approfondire le competenze per avviare o far crescere un’attività nel settore della distribuzione alimentare. Le lezioni cominceranno a breve e l’obiettivo è preparare figure imprenditoriali più preparate e consapevoli delle sfide del mercato.

