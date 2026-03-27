A Carpi, nel 1564, alla morte di un cardinale, tra i beni elencati nel patrimonio viene registrata un'originale presenza: una forma intera di formaggio Parmigiano. Questa voce si aggiunge all’eredità del prelato, che include anche una tavola appartenuta ai Pio. L’evento segna un legame tra il patrimonio ecclesiastico e le tradizioni culinarie dell’epoca, evidenziando l’importanza del cibo nella vita quotidiana e nelle occasioni di convivialità.

È anche da questa apparentemente insolita presenza tra i beni ereditari del nobile carpigiano che nasce l’idea dei Musei di Palazzo dei Pio di proporre la mostra "Non di solo pane. Cucina, tavola e cibo nel Rinascimento", un viaggio nella "più antica delle arti e la più importante delle scienze", come la definiva nel Settecento il gastronomo Jean Anthelme Brillat Savarin, tra ceramiche, utensili, opere d’arte, installazioni immersive e interattività, profumi e suoni che ricostruiscono ambienti, gesti e rituali della cucina rinascimentale. La mostra, allestita al piano nobile del Palazzo dei Pio e realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, inaugura sabato 28 marzo alle 17, alla presenza del sindaco di Carpi Riccardo Righi e dell’assessore alla Cultura Giuliano Albarani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Dall'eredità del Cardinale alla tavola dei Pio, a Carpi il Rinascimento si gusta con tutti i sensi

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Visita guidata del Palazzo dei Pio e di Piazza Martiri a CarpiUn viaggio nel cuore della storia carpigiana, tra sale nobiliari, intrighi di corte e leggende che ancora sussurrano tra le pietre.

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