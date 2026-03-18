la primavera si gusta a tavola come usare e come cucinare le erbe spontanee

Con l’arrivo della primavera, molte persone si dedicano alla preparazione di piatti con erbe spontanee come il tarassaco e l’aglio orsino. Viene proposta una guida pratica per raccogliere queste piante in modo consapevole e alcune ricette semplici per valorizzarle in cucina. La stagione invita a sperimentare nuove combinazioni di sapori e a scoprire i profumi delle erbe che si trovano nei campi e nei boschi.

Articolo. Dal tarassaco all’aglio orsino, una guida pratica alla raccolta consapevole e alcune idee semplici per portare la natura in cucina L’arrivo della primavera e la natura che si risveglia mi rendono di buon umore, trasmettono allegria e mi danno nuove ispirazioni, anche in cucina. Ho sempre amato soffermarmi ad osservare il cambio dei colori, i fiori schiudersi e le piante germogliare. Con il suo ciclo perpetuo e perfetto, ogni cosa al ritmo giusto. Con l’arrivo della primavera cambiano anche i colori in dispensa: nei supermercati spariscono pian piano le verdure e la frutta invernali, per fare spazio agli ingredienti della bella stagione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Proprio come nella primavera del 2022, i petrolieri Usa non stanno investendo nell'aumento della produzione perché pensano che i prezzi del petrolio - cresciuti molto con la guerra all'Iran - torneranno presto a scendere. L'articolo di @marcodellaguzzo x.com