Favara su Rai 1 Uno Mattina in famiglia racconta il castello e il museo dello zolfo

Su Rai 1, “Uno Mattina in famiglia” ha dedicato un servizio al Castello di Favara e al prossimo museo dello zolfo. Condotta da Beppe Convertini, la trasmissione ha approfondito la storia e le novità legate a queste importanti realtà culturali e storiche della zona. L’intervento offre uno sguardo dettagliato su questi luoghi, valorizzandone il patrimonio e le prospettive future.

La trasmissione di Rai 1 “Uno Mattina in famiglia”, condotta da Beppe Convertini, ha dedicato un ampio servizio al Castello di Favara e al nuovo museo dello zolfo che sarà inaugurato a breve.Le telecamere del programma hanno raccontato la storia e il valore culturale del monumento simbolo della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Il liceo Falcone in onda su RaiUno: ospite di «Uno Mattina in famiglia» Leggi anche: Il Liceo Linguistico «Falcone» di Bergamo su RaiUno: andrà in onda a «Uno Mattina in famiglia» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il castello Chiaramonte ed il Museo multimediale dello zolfo protagonisti su Rai1; Domani su Uno Mattina in Famiglia: intervista a Giacomo Sorce sul nuovo Museo delle Vie dello Zolfo. Uno Mattina in Famiglia Domani mattina alle ore 10:00 Non perdete l’intervista a Giacomo Sorce , dirigente comunale ai Beni Culturali e Cultura del Comune di Favara. In occasione della promozione del "Museo Multimediale delle Vie dello Zolfo" , ospit - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.