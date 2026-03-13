San Giorgio Ionico concerto di marce funebri per aprire il cammino verso la Settimana Santa

Sabato 28 marzo a San Giorgio Ionico si terrà un concerto di marce funebri, un evento musicale che apre ufficialmente i festeggiamenti della Settimana Santa. L'iniziativa è dedicata alla spiritualità della Passione di Cristo e coinvolge un pubblico locale che parteciperà all’appuntamento. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali della comunità.

Tarantini Time Quotidiano Un appuntamento musicale dedicato alla spiritualità della Passione di Cristo è in programma sabato 28 marzo a San Giorgio Ionico. Nella parrocchia Santa Maria del Popolo, alle ore 19.30, si terrà il tradizionale Concerto di Passione organizzato dalla comunità parrocchiale. Protagonista della serata sarà l'Orchestra di Fiati "Giuseppe Chimienti" – Città di Montemesola, diretta dal maestro Lorenzo De Felice. Il programma prevede l'esecuzione di marce funebri della tradizione bandistica, brani particolarmente legati ai riti e alle celebrazioni della Settimana Santa nel Sud Italia. Le composizioni, caratterizzate da toni solenni e intensi, accompagneranno il pubblico in un percorso musicale ispirato alla meditazione e al raccoglimento, evocando le atmosfere tipiche delle processioni pasquali.