Frana su Statale 89 ' Garganica' | la Regione sollecita interventi urgenti chiesto tavolo tecnico in prefettura

La Regione Puglia ha richiesto interventi urgenti sulla frana sulla Statale 89 ‘Garganica’, coinvolgendo il Prefetto di Foggia. In una nota ufficiale, si sottolinea la necessità di avviare un tavolo tecnico in Prefettura per valutare le soluzioni più appropriate e garantire la sicurezza degli utenti e la stabilità della strada. La gestione tempestiva della situazione è fondamentale per prevenire ulteriori rischi e disagi.

Chiesta l'attivazione di un tavolo tecnico in Prefettura, con tutte le amministrazioni coinvolte. La Regione ribadisce la disponibilità a fornire il proprio contributo per l'esecuzione degli interventi di ripristino La Strada Statale 89 ‘Garganica’ rappresenta infatti, un'arteria infrastrutturale di cruciale importanza per la Puglia, essendo fondamentale non solo per la viabilità locale ma soprattutto per l'economia turistica del promontorio del Gargano. Essa funge da asse portante per il turismo, collegando centri balneari vitali come Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Mattinata, e integrandosi con la SS 693 per creare un sistema di trasporto rapido che contrasta l'isolamento geografico della zona.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su frana statale Cusano, l’opposizione sollecita interventi urgenti sulla SP76 per la sicurezza stradale Il gruppo consiliare Nuova Cusano sollecita interventi urgenti sulla SP76 per migliorare la sicurezza stradale, evidenziando rischi per studenti, cittadini e attività commerciali tra scuole e chiese. Blackout post maltempo a Belpasso, il sindaco Caputo sollecita interventi urgenti di ripristino Dopo l’ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia Orientale, molte famiglie di Belpasso continuano a vivere le conseguenze del blackout. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su frana statale Due frane in dieci giorni: mille sfollati a Niscemi. In Liguria massi crollano sulla strada stataleSituazioni di emergenza da Sud a Nord. Sicilia sorvegliata speciale. Il Consiglio dei ministri verso la dichiarazione dello stato di calamità dopo il ciclone Harry ... today.it Genova, frana ad Arenzano, Aurelia bloccata. Sul posto cinofili e squadre per ricercheLa chiusura della strada ha costretto gli automobilisti a deviare lungo l’ autostrada A10 come unica alternativa per raggiungere Arenzano o Genova. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulla ... tg.la7.it Resta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano a causa dell'imponente frana avvenuta ieri sera dopo il cedimento di una rete di contenimento - facebook.com facebook Statale 195 chiusa per rischio inondazione, frana sulla 198 a Gairo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.