La rassegna Allievi per Allievi della Libera Accademia al Pietro Aretino

Questa mattina ad Arezzo è partita la rassegna «Allievi per Allievi» della Libera Accademia del Teatro. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo del teatro attraverso una serie di spettacoli dedicati ai grandi classici della drammaturgia. La manifestazione, che si svolge nel centro della città, vuole coinvolgere le nuove generazioni e far loro scoprire il fascino del palcoscenico. La prima giornata ha visto una buona partecipazione di studenti e appassionati.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Riparte oggi il percorso tra il grandi classici della drammaturgia con la Libera Accademia del Teatro per avvicinare e appassionare le giovani generazioni al mondo del teatro. Il 2026 della storica scuola aretina, giunta al trentesimo anno di attività, ha visto la partenza della nona edizione di "Allievi per Allievi" che proporrà un originale format basato sui principi della peer education per sviluppare capacità critiche, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena. Il progetto, supportato da Fondazione Guido d'Arezzo e Rete Teatrale Aretina, prevede un ciclo di laboratori in quarantatré classi di sei scuole secondarie di primo e secondo grado che permetteranno di gettare le basi per la successiva visione dei veri e propri spettacoli che saranno messi in scena al teatro "Pietro Aretino" dai ragazzi e dalle ragazze dei corsi Junior della Libera Accademia del Teatro.

