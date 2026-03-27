In Lombardia, alcuni detenuti hanno partecipato a iniziative di pulizia di spiagge, strade e aree simboliche. Questi interventi sono stati realizzati come parte di programmi di reinserimento sociale, con l’obiettivo di coinvolgere i detenuti in attività di tutela ambientale e di responsabilizzazione. Le operazioni si sono svolte in vari luoghi della regione, coinvolgendo gruppi di persone in uscita dal carcere.

Detenuti che si rimboccano le maniche e ripuliscono spiagge, strade e luoghi simbolici. Un modo per salvare l'ambiente ma soprattutto per costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilità. È l'obiettivo della nuova giornata di mobilitazione ambientale che vedrà protagonisti, sabato 28 marzo, detenuti in permesso premio e volontari impegnati insieme anche in Lombardia. Un'iniziativa che unisce tutela dell'ambiente e reinserimento sociale, trasformando un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un'esperienza di comunità, partecipazione e riscatto. L'appuntamento è frutto della collaborazione tra... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Dal carcere alle strade per pulire la città: la giornata di riscatto dei detenuti in Lombardia

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