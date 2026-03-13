Settimana Santa a Catanzaro | riti cori e arcivescovo

A Catanzaro, la Settimana Santa si avvicina con un programma di eventi che si svolgeranno dal 28 marzo al 5 aprile. Durante questa settimana, sono previste diverse celebrazioni religiose, processioni e momenti di preghiera. L'arcivescovo parteciperà alle principali funzioni, mentre cori e riti tradizionali accompagneranno le giornate dei fedeli lungo tutto il calendario.

La Settimana Santa a Catanzaro si prepara ad accogliere i fedeli con un calendario preciso di celebrazioni che iniziano il 28 marzo e culminano nella Domenica di Pasqua del 5 aprile. La Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia diventa il fulcro spirituale della città, ospitando riti liturgici animati da cori locali e presieduti da religiosi specifici. Il programma prevede una sequenza ininterrotta di eventi sacri che coinvolgono l’intera comunità catanzarese, con appuntamenti che partono dall’esposizione del simulacro della Madonna Addolorata per arrivare alla Celebrazione Eucaristica nella Basilica dell’Immacolata. Ogni giorno porta con sé una specifica ritualità, dalla benedizione dei rami d’ulivo all’adorazione silenziosa del Santissimo Sacramento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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