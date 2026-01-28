L’arcivescovo Maffeis in Comune | Dialogo lontano dai protocolli e vicino ai bisogni delle persone

L’arcivescovo Ivan Maffeis ha incontrato i cittadini di Castiglione del Lago nel municipio. L’evento si è svolto senza formalismi, puntando a un dialogo aperto e diretto. Maffeis ha sottolineato l’importanza di parlare senza protocolli rigidi, ascoltando i bisogni reali delle persone. La mattina di sabato, il palazzo comunale si è riempito di cittadini e rappresentanti della comunità, pronti a confrontarsi con il religioso e a condividere preoccupazioni e speranze.

"Un momento di dialogo vero, lontano dai protocolli rigidi e vicino ai bisogni delle persone": è questo il bilancio che l'amministrazione comunale di Castiglione del Lago traccia della mattinata di sabato, quando le porte di Palazzo della Corgna si sono aperte per accogliere l' arcivescovo Ivan Maffeis, accompagnato dal parroco don Marco Merlini. L'amministrazione e l'intero consiglio comunale hanno vissuto questo incontro come un'occasione preziosa per fermarsi a riflettere, definendo il confronto tra le diverse forze politiche un esempio di democrazia matura e partecipe. Secondo il giudizio del Comune, l'analisi emersa è lucida e profonda: se da un lato la comunità corre veloce e rischia di perdersi nell'apparenza, dall'altro resta fortissimo quel senso di solidarietà e di vicinanza che ancora ci definisce.

