Al liceo ' Manzoni' si parla della salute del cuore e i rischi legati a droghe e cattive abitudini alimentari

Il Liceo Manzoni di Caserta organizza giovedì 15 gennaio 2026 un incontro nell’Aula Magna alle ore 10:15, dedicato alla salute del cuore. L’evento approfondirà i rischi associati a droghe e cattive abitudini alimentari, sensibilizzando studenti e docenti sull’importanza di uno stile di vita sano. La prevenzione e l’informazione sono strumenti fondamentali per promuovere il benessere e ridurre i pericoli legati a comportamenti dannosi.

La prevenzione inizia a scuola. Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 10:15, l'Aula Magna del Liceo Manzoni di Caserta ospiterà un incontro formativo e informativo dal titolo "Cuore e droghe. Un cuore per amico", organizzato in collaborazione con la Fondazione Per il Tuo Cuore e i cardiologi ANMCO.

