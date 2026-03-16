Milano gli studenti occupano il liceo classico Manzoni
Da questa mattina, lunedì 16 febbraio 2026, gli studenti del liceo classico statale Alessandro Manzoni di Milano hanno deciso di occupare l’edificio. La protesta è stata avviata senza che ci siano stati interventi delle autorità scolastiche o delle forze dell’ordine. La decisione di occupare la scuola riguarda l’intera comunità studentesca presente nell’istituto.
Milano – Da questa mattina, lunedì 16 febbraio 2026, il liceo classico statale Alessandro Manzoni è occupato. La mattinata si è aperta con l’assemblea degli studenti che ha votato praticamente all’unanimità la mozione avanzata dal collettivo del liceo per l’occupazione dell’istituto di via Orazio, nel centro storico di Milano. La discussione è durata un’ora e mezza circa e ha affrontato le motivazioni dell’azione di protesta: dai problemi delle giovani generazioni alla repressione sistematica delle proteste. L’occupazione durerà una settimana e finirà sabato 21 marzo. Nelle scorse settimane erano stati occupati i licei Virgilio e Parini. (in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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