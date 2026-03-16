Da questa mattina, lunedì 16 febbraio 2026, gli studenti del liceo classico statale Alessandro Manzoni di Milano hanno deciso di occupare l’edificio. La protesta è stata avviata senza che ci siano stati interventi delle autorità scolastiche o delle forze dell’ordine. La decisione di occupare la scuola riguarda l’intera comunità studentesca presente nell’istituto.

Milano – Da questa mattina, lunedì 16 febbraio 2026, il liceo classico statale Alessandro Manzoni è occupato. La mattinata si è aperta con l’assemblea degli studenti che ha votato praticamente all’unanimità la mozione avanzata dal collettivo del liceo per l’occupazione dell’istituto di via Orazio, nel centro storico di Milano. La discussione è durata un’ora e mezza circa e ha affrontato le motivazioni dell’azione di protesta: dai problemi delle giovani generazioni alla repressione sistematica delle proteste. L’occupazione durerà una settimana e finirà sabato 21 marzo. Nelle scorse settimane erano stati occupati i licei Virgilio e Parini. (in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, gli studenti occupano il liceo classico Manzoni

Articoli correlati

Milano, gli studenti occupano il liceo Virgilio: “Contro le spese militari che tolgono risorse alla scuola”Milano, 27 gennaio 2026 – Il liceo Virgilio di Milano è stato occupato questa mattina dagli studenti.

Leggi anche: Milano, occupato il liceo classico Parini: picchetto degli studenti e assemblea