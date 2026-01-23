Torna in centro storico il ' Mercatino delle opere e dell' ingegno' E cambia la viabilità

Da ferraratoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna nel centro storico di Ferrara il 'Mercatino delle opere e dell'ingegno', con appuntamenti in piazza Trento Trieste anche all'inizio del 2026. Organizzato dal Circolo L'Altrarte e dal Circolo Beatrice d'Este, in collaborazione con il Comune, l'evento propone esposizioni di opere artigianali e innovative. La manifestazione comporta modifiche alla viabilità locale, che saranno comunicati in dettaglio.

Proseguono anche a inizio 2026 gli appuntamenti, in piazza Trento Trieste a Ferrara, con il ‘Mercatino delle Opere dell'Ingegno’, a cura del Circolo L'Altrarte e del Circolo Beatrice d'Este, in coordinamento con il Servizio Commercio, Lavoro e Attività produttive del Comune di Ferrara. Le prossime date dell'iniziativa sono: sabato 24 e domenica 25, sabato 7 e domenica 8 febbraio e sabato 21 e domenica 22 febbraio. Saranno presenti 35 gazebo con manufatti e produzioni artigianali in esposizione e in vendita. Per l'occasione sono previste modifiche alla viabilità. In piazza Trento Trieste: istituzione del divieto di fermata, revoca dell'Area Pedonale Urbana ed istituzione di Ztl con conseguente abbassamento dei fittoni mobili, ammessi i veicoli degli operatori commerciali unicamente per le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture, i veicoli di polizia, di pronto intervento e soccorso.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dalle opere d'ingegno all'artigianato e natura, doppio mercatino in centro storico

Mercatino delle opere dell'ingegno, edizione extra con l'allestimento di tredici gazebiIl Mercatino delle opere dell’ingegno torna con un’edizione extra, proponendo manufatti e produzioni artigianali esposti e in vendita in tredici gazebo allestiti in piazza Savonarola, a Ferrara.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Torna in centro storico il 'Mercatino delle opere e dell'ingegno'. E cambia la viabilità; Fiera di S. Antonio, il centro storico si anima; Furti mirati e case devastate: nel centro storico di Rossano torna la paura; Festa del patrono. Celebrazioni e fiera.

Torna Pescia Antiqua. Mercatino, giochi e tante occasioniDomenica torna, nel centro storico cittadino, una nuova edizione di Pescia Antiqua, che si richiama ai saldi successivi alle ... msn.com

torna in centro storicoAscoli Piceno, il Mercatino Antiquario torna a riempire il centro storico: 150 espositori il 17 e 18 gennaioSabato 17 e domenica 18 gennaio il centro storico ospita antiquariato, vintage e artigianato. Attesi espositori da tutta Italia e i canti di questua per Sant’Antonio ... lanuovariviera.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.