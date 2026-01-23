Torna nel centro storico di Ferrara il 'Mercatino delle opere e dell'ingegno', con appuntamenti in piazza Trento Trieste anche all'inizio del 2026. Organizzato dal Circolo L'Altrarte e dal Circolo Beatrice d'Este, in collaborazione con il Comune, l'evento propone esposizioni di opere artigianali e innovative. La manifestazione comporta modifiche alla viabilità locale, che saranno comunicati in dettaglio.

Proseguono anche a inizio 2026 gli appuntamenti, in piazza Trento Trieste a Ferrara, con il ‘Mercatino delle Opere dell'Ingegno’, a cura del Circolo L'Altrarte e del Circolo Beatrice d'Este, in coordinamento con il Servizio Commercio, Lavoro e Attività produttive del Comune di Ferrara. Le prossime date dell'iniziativa sono: sabato 24 e domenica 25, sabato 7 e domenica 8 febbraio e sabato 21 e domenica 22 febbraio. Saranno presenti 35 gazebo con manufatti e produzioni artigianali in esposizione e in vendita. Per l'occasione sono previste modifiche alla viabilità. In piazza Trento Trieste: istituzione del divieto di fermata, revoca dell'Area Pedonale Urbana ed istituzione di Ztl con conseguente abbassamento dei fittoni mobili, ammessi i veicoli degli operatori commerciali unicamente per le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture, i veicoli di polizia, di pronto intervento e soccorso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Dalle opere d'ingegno all'artigianato e natura, doppio mercatino in centro storico

Mercatino delle opere dell'ingegno, edizione extra con l'allestimento di tredici gazebiIl Mercatino delle opere dell’ingegno torna con un’edizione extra, proponendo manufatti e produzioni artigianali esposti e in vendita in tredici gazebo allestiti in piazza Savonarola, a Ferrara.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Torna in centro storico il 'Mercatino delle opere e dell'ingegno'. E cambia la viabilità; Fiera di S. Antonio, il centro storico si anima; Furti mirati e case devastate: nel centro storico di Rossano torna la paura; Festa del patrono. Celebrazioni e fiera.

Torna Pescia Antiqua. Mercatino, giochi e tante occasioniDomenica torna, nel centro storico cittadino, una nuova edizione di Pescia Antiqua, che si richiama ai saldi successivi alle ... msn.com

Ascoli Piceno, il Mercatino Antiquario torna a riempire il centro storico: 150 espositori il 17 e 18 gennaioSabato 17 e domenica 18 gennaio il centro storico ospita antiquariato, vintage e artigianato. Attesi espositori da tutta Italia e i canti di questua per Sant’Antonio ... lanuovariviera.it

• @federazioneitalianatriathlon World Triathlon Winter Championships: l’Italia torna al centro del mondo Dal 27 febbraio al 1° marzo, Padola accoglie i migliori specialisti del Winter Triathlon La sfida per il titolo mondiale è pronta a iniziare. Iscrizioni a facebook