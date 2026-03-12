Al Teatro Franco Parenti di Milano si è svolta una manifestazione a favore del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, con la partecipazione di diverse figure pubbliche. Durante l’evento, Giorgia Meloni ha utilizzato Sal Da Vinci per pronunciare il “sì”, suscitando una reazione inattesa che ha scatenato un certo clamore tra il pubblico presente. La serata si è caratterizzata per un ritmo veloce e un tono deciso.

Il Teatro Franco Parenti di Milano è stato teatro di una kermesse dal ritmo serrato e dal tono inconfondibile, organizzata per sostenere il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. All’interno delle sale, tra gli interventi dei relatori, a dettare il tempo è stato il jingle di Sal Da Vinci, «Sarà per sempre sì», scelto come colonna sonora ufficiale dell’evento promosso da Fratelli d’Italia. Sui social scoppia il caos. Per mantenere la scaletta precisa e incalzante, gli organizzatori hanno adottato un metodo tanto ironico quanto inflessibile: allo scadere dei quattro minuti concessi a ogni ospite, scatta puntuale il gong o il tormentone musicale, un espediente creativo per evitare lungaggini e favorire un format rapido. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni usa Sal Da Vinci per il “si”, la sua reazione è inaspettata! E scoppia il caos

