Poliziotto preso a martellate la decisione di Giorgia Meloni | lo ha fatto oggi all’alba

Questa mattina all’alba, la premier ha deciso di intervenire dopo i disordini scoppiati a Torino. Un poliziotto è stato preso a martellate durante le proteste contro lo sgombero di Askatasuna. La tensione in città resta alta, con forze dell’ordine impegnate a mantenere l’ordine. La decisione di Meloni arriva in un momento di grande agitazione, mentre la città cerca di riprendersi dalla notte di scontri.

Torino si è svegliata sotto un clima di forte tensione istituzionale e operativa, all'indomani dei disordini legati alla protesta contro lo sgombero di Askatasuna. Nella mattinata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'aeroporto di Caselle per una visita nel capoluogo piemontese, con l'obiettivo di portare la presenza del Governo e seguire da vicino le condizioni del personale rimasto ferito. La tappa principale del programma riguarda l'incontro con i militari e gli agenti coinvolti negli scontri, in una giornata segnata da un bilancio sanitario e operativo ancora sotto verifica.

A Torino, durante una manifestazione, alcuni antagonisti hanno scatenato una guerriglia urbana.

Il poliziotto Alessandro Calista è stato colpito a martellate durante le proteste per Askatasuna.

