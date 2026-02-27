Poste | in provincia di Arezzo da lunedì 2 marzo saranno in pagamento le pensioni del mese

Da lunedì 2 marzo, le pensioni del mese saranno disponibili in tutti gli uffici postali della provincia di Arezzo. La distribuzione avverrà secondo il consueto calendario, garantendo ai cittadini l'accesso ai fondi senza disagi. Poste Italiane ha confermato l'apertura delle filiali in questa data, offrendo un servizio puntuale e organizzato per tutta la settimana.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 47 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti.