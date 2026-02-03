Giallo sulla pista ciclabile in viale A Moro | Non si capisce se ci sarà oppure no

La questione sulla futura pista ciclabile di viale Aldo Moro a Brindisi resta aperta. Durante la commissione Ambiente di questa mattina, i consiglieri hanno mostrato incertezza sulla sua sorte: alcuni temono che sparisca del tutto, altri sperano in una sua possibile ripresa. La discussione si è fatta più accesa quando non è stato chiarito se ci saranno lavori o se la pista verrà eliminata definitivamente. La decisione finale sembra ancora lontana.

BRINDISI – La pista ciclabile da viale Aldo Moro sparirà del tutto, o resterà una traccia? La domanda ha animato la seduta della commissione consiliare Ambiente, presieduta da Roberto Quarta, che si è svolta stamattina (martedì 3 febbraio) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

