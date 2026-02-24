Pista pedonale di viale Pennacchi via ai lavori per il completamento

I lavori sulla pista pedonale di viale Pennacchi sono iniziati per completare il secondo lotto, che si estende da via Nascosa a via Litoranea. La decisione di intervenire deriva dalla necessità di migliorare la sicurezza e l'accessibilità dell'area. In quattro mesi, i lavoratori posizioneranno nuovi materiali e sistemeranno il percorso esistente. La fine dei lavori è prevista per la fine dell'estate, portando novità alla zona.

Quattro mesi di lavori, per concludere il secondo lotto della pista pedonale di viale Pennacchi (ex via del Lido, nel tratto da via Nascosa fino a ricongiungersi, in direzione via Litoranea, al percorso quasi concluso). In dettaglio, si tratta di un “temporaneo restringimento della carreggiata in via Pennacchi (ex via del Lido), tratto compreso tra il civ. n. 179 e via Nascosa, lato numeri civici dispari, dalle ore 07,00 del giorno 26 febbraio 2026 fino al termine dei lavori”; l’atto dispone anche “la predisposizione di idonea segnaletica di preavviso, prudenza, direzione, deviazione ed eventualmente di sbarramento, con l’onere di garantire la presenza di ‘movieri’ eo dispositivi semaforici mobili per la disciplina della circolazione e garantire, nel contempo, l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni private”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Tramvia Firenze: cambia cantiere nel viale Giovine Italia. Via ai lavori anche nel viale Europa. Nuova viabilitàLa tramvia di Firenze interrompe i lavori nel tratto tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi, perché si sta preparando il ribaltamento del cantiere previsto per lunedì 16 febbraio 2026.

Pista ciclabile Pieve-Lacchiarella: "Soldi per il completamento in arrivo"La Regione Lombardia ha approvato un ordine del giorno che impegna le risorse necessarie per completare la pista ciclabile tra Pieve Emanuele e Lacchiarella-Villamaggiore.

