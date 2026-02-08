LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | 7 azzurri agli ottavi di finale si salva Bormolini

La giornata di oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con l’Italia ancora in corsa nello snowboard. Sette atleti italiani sono riusciti a passare agli ottavi di finale, mentre Bormolini si è salvato e continua a competere. La diretta si ferma momentaneamente alle 11:09, ma alle 13 ci saranno altri aggiornamenti e le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 Si chiude qui per il momento la DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 13.00 con le fasi ad eliminazione diretta. 11:08 Emozioni in quel di Livigno sin dalle qualificazioni. Gli ottavi femminili inizieranno alle 13.00. 11:06 ALE' AZZURRI! 1:25.13 PAUROSO DI CAPITAN FISCHNALLER! Secondo Aaron March in 1:26.08! Super Italia con Mirko Felicetti decimo e Maurizio Bormolini 14°. Evitati derby agli ottavi. 11:04 Promossi a pieni voti anche il bulgaro Zamfirov ed il canadese Gaudet, ma ora è il momento dei nostri Roland Fischnaller ed Aaron March. 11:02 La zampata di Benjamin Karl. 10:58 1:27.37 per Mirko Felicetti! L'italiano è secondo nella classifica provvisoria e trova la qualificazione!

