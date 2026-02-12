I pinoli sono tornati sulle tavole degli sportivi, grazie alle loro proprietà nutrizionali e ai benefici che offrono. Questi semi, prodotti da alcune specie di pino, vengono spesso usati in cucina per aggiungere gusto e energia. Sono un’ottima fonte di benessere e rappresentano un alleato naturale, soprattutto per chi fa attività fisica.

I pinoli sono un pregiato frutto, saporito e fonte di benessere. Sono i semi prodotti da alcune specie di pino. Tra queste la più nota è Pinus pinea o pino "domestico". I pinoli sono una tra le migliori scelte alimentari nell’ambito della frutta secca a guscio (oleosa). "Un concentrato di energia" spiega Andrea Carvelli, nutrizionista di MioDottore, infatti, aggiunge, "apportano circa 600 Kcal ogni 100 grammi di prodotto. Una porzione di 30 grammi fornisce circa 200 Kcal. I pinoli sono una ricca fonte di grassi buoni (55-60%) e di proteine (25-30%). Hanno grandi proprietà nutraceutiche, in particolare anti-infiammatorie conferitegli dalla copiosa presenza di acidi grassi monoinsaturi, come l’oleico, (omega-9) e polinsaturi come il linoleico (omega-6) e in parte l’alfa-linolenico (omega-3). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pinoli: calorie, proprietà nutrizionali e benefici. Ecco perché fanno bene agli sportivi

Non tutti i cibi vegetali sono ugualmente benefici per il cuore.

Paccheri con carciofi, pinoli tostati, acciughe del Cantabrico e pecorino romano Daniele rossi chef Ingredienti 320 g paccheri 6 carciofi freschi 60 g pinoli Una decina di filetti di acciughe del Cantabrico Pecorino romano q.b . Aglio q.b. Olio evo q.b. Sale q.b. - facebook.com facebook