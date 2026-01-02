WWE | John Cena ringrazia tutti per un 2025 indimenticabile

John Cena conclude il suo tour di addio nel 2025, lasciando un segno indelebile nella storia della WWE. Dopo un percorso di dodici mesi, l’ex wrestler ha ringraziato i fan e tutti coloro che lo hanno supportato in questa fase finale della sua carriera. Un anno speciale, ricco di emozioni e ricordi, che segna la fine di un’epoca nel mondo del wrestling professionale.

Il 2025 ha segnato un ritiro storico per John Cena. Il Greatest of All Time della WWE ha intrapreso un tour di addio di 12 mesi che lo ha portato in giro per il mondo. Durante il tour, Cena ha conquistato il suo 17° titolo mondiale, battendo ogni record. È anche diventato finalmente WWE Grand Slam Champion vincendo l' Intercontinental Title contro Dominik Mysterio. Cena ha disputato il suo ultimo incontro alcune settimane fa, il 13 dicembre, durante il WWE Saturday Night's Main Event. A Washington, D.C., ha affrontato Gunther nel suo incontro di addio e alla fine ha ceduto. L'incontro ha chiuso il sipario sulla sua carriera sul ring.

John Cena saluta tutti e il WWE Universe nel backstage del Saturday Night's | Analisi WWE

Oggi in edicola su L'Arena .it trovate una mia intervista dove si parla di John Cena , Hellas Verona FC e bovolone (ed ovviamente del mio impegno cinematografico del prossimo 2026 con Klodjo Production ) #Wrestling #hellasverona #Bovolone #sport #johnc - facebook.com facebook

