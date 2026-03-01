WWE | Hulk Hogan fa la storia le scarpe di WrestleMania 1 superano ogni record d’asta

Hulk Hogan ha fatto la storia durante l’asta delle scarpe indossate a WrestleMania 1. Le scarpe sono state vendute a un prezzo che supera ogni record precedente, segnando l’inizio di una nuova tendenza nel mondo dei collezionabili di wrestling. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, confermando il valore di oggetti legati alla figura di Hogan.

l mercato del wrestling cambia per sempre: Hogan primo milionario. in memorabilia L’era dei collezionabili di wrestling da un milione di dollari è ufficialmente iniziata. e il protagonista è Hulk Hogan. Il 1° marzo 2026, Jeremy Padawer ha condiviso su Twitter che le scarpe indossate da Hogan a WrestleMania I sono state vendute per la cifra straordinaria di 1.037.000 dollari durante un’asta di Heritage Auctions. Padawer non è rimasto sorpreso dal risultato: “Lo dico da anni! Il giorno in cui il primo collezionabile di wrestling da un milione di dollari sarebbe arrivato. quel giorno è oggi. Le scarpe indossate da Hulk Hogan a WrestleMania 1 sono appena state vendute per 1. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Hulk Hogan, in vendita la sua villa in Florida. Qui il video e le fotoEcco com'è la villa di Hulk Hogan: oltre 500 mq, accesso diretto alla spiaggia e vista sul Golfo del Messico.

L’eredità, la Scossa sulla star internazionale con origini piemontesi: è il wrestler americano Hulk Hogan“Sono tutte star internazionali con origini italiane, ma solo una di loro aveva un nonno piemontese.

