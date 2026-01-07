Vuole dare fuoco alla moglie figlio nasconde accendino fino all’arrivo dei carabinieri

Un uomo di 43 anni di origine albanese è stato arrestato a Cavarzere, Venezia, per aver tentato di dare fuoco alla moglie. Secondo quanto riferito, il figlio avrebbe nascosto l’accendino fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nella serata del 1° gennaio, e le autorità stanno approfondendo la vicenda.

(Adnkronos) – Un albanese di 43 anni la sera del 1° gennaio è stato arrestato dai carabinieri a Cavarzere, in provincia di Venezia, per il tentato omicidio della moglie. Andato in escandescenze a causa di una lite nata per futili motivi, l'uomo ha minacciato di morte la moglie e cosparso con del liquido infiammabile sia .

