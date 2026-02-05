MEDEA University celebra il riconoscimento dello status di Università maltese con la Lectio Magistralis della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola

Durante l'apertura del nuovo anno accademico, MED.E.A. University ha festeggiato il riconoscimento ufficiale dello status di università da parte dell’MFHEA. La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha tenuto una Lectio Magistralis davanti a studenti, docenti e rappresentanti istituzionali. La cerimonia ha segnato un passo importante per l’ateneo, che ora può offrire corsi sia in presenza sia in digitale con pieni diritti riconosciuti.

Durante l'inaugurazione del nuovo anno accademico, MED.E.A. University celebra il riconoscimento ufficiale di status di Università (digitale e presenziale) da parte dell'MFHEA - Malta Further and Higher Education Authority. Il programma prevede una tavola rotonda internazionale con le conclusioni del Ministro per i Fondi Europei di Malta Stefan Zrinzo Azzopardi. L'evento PIConf 2026 è articolato nelle aree Leadership, Learning e Business, con la partecipazione di leader europei e internazionali tra cui Luigi Di Maio e Ian Borg. Valletta, 5-6 febbraio 2026 - Doppio appuntamento a Malta organizzato da MED. 🔗 Leggi su Iltempo.it

