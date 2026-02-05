Medea celebra il riconoscimento dello status di Università maltese con la Lectio Magistralis di Metsola

Medea ha celebrato ufficialmente il riconoscimento dello status di Università maltese con una lectio magistralis di Roberta Metsola. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande attenzione, con la partecipazione di figure di primo piano del panorama europeo e internazionale. Tra i presenti, oltre alla presidente del Parlamento Europeo, anche Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri italiano e attuale Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo, e il ministro maltese per i Fondi Europei. La due giorni ha visto alternarsi interventi e confronti, sottolineando

Nel corso della due giorni si alterneranno figure di primo piano del panorama istituzionale europeo e internazionale, tra cui la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per la Regione del Golfo ed ex Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio, il Ministro per i Fondi Europei di Malta, l'On. Stefan Zrinzo Azzopardi, e il Ministro per gli Affari Esteri e il Turismo di Malta, Ian Borg.

