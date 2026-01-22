Fiori di ghiaccio al Giardino dei Semplici di Firenze | le meraviglie della Verbesina Virginica

Al Giardino dei Semplici di Firenze, l’Orto Botanico dell’Università, si è recentemente osservato un fenomeno insolito: i fiori di ghiaccio sulla Verbesina Virginica. Questo spettacolo naturale, che si è verificato nelle prime ore del mattino, ha attirato l’attenzione degli appassionati di botanica. La rarità di questo evento testimonia la straordinarietà delle piante e delle condizioni climatiche che si possono verificare nel contesto del giardino.

Firenze, 22 gennaio 2026 - Petali di ghiaccio intorno agli steli della "Verbesina Virginica". Il raro spettacolo è stato visibile, negli ultimi giorni, durante le prime ore del mattino, al Giardino dei Semplici, l'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Firenze, che lo ha poi mostrato attraverso i social. "Nei giorni scorsi – si legge nel post - con temperature scese fino a -4°C, l' Orto Botanico dell'Università degli Studi di Firenze ha mostrato un fenomeno raro per i nostri inverni sempre più miti: l'acqua congelata nelle vasche e, soprattutto, la formazione di cristalli di ghiaccio alla base degli steli di "Verbesina Virginica".

