Il giardino dei fiori infelici di Nicola Lucchi | un romanzo sull’infanzia come luogo dell’irrimediabile
Nicola Lucchi torna a parlare di infanzia con il suo nuovo romanzo,
Il giardino dei fiori infelici di Nicola Lucchi è un romanzo di formazione à rebours, in cui la crescita di Lucas, il protagonista, non conduce al raggiungimento di una coscienza morale, ma al suo esatto opposto: la sua sistematica e definitiva erosione. Lucas è il fulcro narrativo e simbolico dell’opera, ma non è un assassino già compiuto, grazie a lui assistiamo al lento e coerente dispiegarsi di una vocazione al male che prende forma fin dall’infanzia. Lucas è un bambino privo di manifestazioni emotive convenzionali: non piange, non ride, non stabilisce un rapporto empatico con il mondo che lo circonda.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Fiori di ghiaccio al Giardino dei Semplici di Firenze: le meraviglie della Verbesina Virginica
Al Giardino dei Semplici di Firenze, l’Orto Botanico dell’Università, si è recentemente osservato un fenomeno insolito: i fiori di ghiaccio sulla Verbesina Virginica.
Frosinone, sospese le attività alla Scuola dell’Infanzia “Il Giardino” il 18 dicembre per blackout programmato
Il Comune di Frosinone ha annunciato la sospensione delle attività presso la Scuola dell’Infanzia “Il Giardino” il 18 dicembre 2025, a causa di un blackout programmato.
