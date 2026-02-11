Vibo Valentia | Liceo Artistico Colao apre le porte tra arte design e nuove tecnologie per l’Open Day 2026

Questa mattina il Liceo Artistico “Colao” di Vibo Valentia ha aperto le porte agli studenti e alle famiglie per l’Open Day 2026. La scuola ha mostrato le sue aule, i laboratori di arte e design, e le nuove tecnologie che utilizza per insegnare. Molti genitori e ragazzi sono entrati per capire cosa si fa e come si studia. Gli insegnanti hanno spiegato i corsi e le possibilità di sviluppare la creatività, tra tradizione artistica e innovazione digitale. È stata una giornata in cui si è visto come il

Vibonese, l'Arte si Apre al Futuro: Open Day al Liceo "Colao" tra Tradizione e Innovazione Digitale. Il Liceo Artistico "D. Colao" di Vibo Valentia si prepara ad accogliere un flusso di studenti e famiglie nella giornata di sabato 14 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per la sua edizione 2026 dell'Open Saturday. L'iniziativa, come emerge dalle informazioni disponibili, non si limita alla consueta presentazione dei corsi, ma mira a offrire un'esperienza immersiva nel mondo dell'arte e del design, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Questo evento assume un'importanza particolare per gli studenti delle scuole medie del Vibonese, chiamati a compiere una scelta cruciale per il loro futuro scolastico.

