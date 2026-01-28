Efficienza energetica e ' rinnovabili' Jesi tra le tre città pilota in Europa per sperimentare tecnologie innovative

Jesi entra nel gruppo di tre città europee selezionate per testare nuove tecnologie energetiche. La città si prepara a sperimentare strumenti digitali e soluzioni innovative per aumentare l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili. Un passo avanti concreto, che coinvolge anche Aalborg e Salonicco, e che punta a rendere Jesi più sostenibile.

Insieme ad Aalborg in Danimarca e Salonicco in Grecia, il comune leocello al centro del progetto continentale "SpurUp" coordinato dall’università di Atene, che vede la partecipazione di 34 partner provenienti da 11 Paesi Per realizzare questo ambizioso obiettivo il Comune di Jesi ha ottenuto un finanziamento di 217.500 euro, all’interno di un progetto europeo - denominato SpurUp e coordinato dall’università di Atene - che vede la partecipazione di 34 partner provenienti da 11 Paesi tra cui università e istituti di ricerca, fornitori di tecnologia, autorità locali, industrie e Ong. Tra esse anche la Cnh che a Jesi ha un importante sito produttivo.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

