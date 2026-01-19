La Gonnelli celebra 150 anni di attività dedicata ai libri, all’arte e alla cultura. In occasione di questo importante traguardo, il 19 gennaio 2026 alle ore 17 si terrà nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio la presentazione ufficiale del volume “Libreria Antiquaria Gonnelli”. Un evento che sottolinea la lunga storia e l’impegno di questa realtà nel panorama culturale fiorentino.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Si svolgerà sabato pomeriggio alle17, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la presentazione ufficiale del volume Libreria Antiquaria Gonnelli. 150 anni tra libri, arte e cultura (1875–2025), un appuntamento che celebra una delle realtà più longeve e prestigiose del panorama culturale italiano. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Firenze, riporta al centro della scena cittadina la storia della Libreria Antiquaria Gonnelli, fondata a Firenze nel 1875 e giunta oggi alla quarta generazione. I 100 anni di Dino: “Ricordare la guerra per non riviverla. Sento ancora quelle grida” Il volume ripercorre un secolo e mezzo di attività ininterrotta nel campo del libro antico, dell’arte e del collezionismo, raccontando l’evoluzione della famiglia Gonnelli e delle sue quattro anime operative: Libreria Antiquaria, Casa Editrice, Casa d’Aste e Galleria d’Arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Gonnelli festeggia 150 anni di libri, arte e cultura

A Firenze, Gonnelli festeggia 150 anni di storia - Festeggia in grande la Libreria Antiquaria Gonnelli: c’è una mostra speciale alla Biblioteca Marucelliana di Firenze, s’intitola 150 anni di attività editoriale della Libreria Antiquaria Gonnelli ... exibart.com

