Inizia un nuovo ciclo di conferenze all’Associazione Archeosofica di Arezzo. Dopo la pausa natalizia, gli incontri riprendono presso la sede di via Alessandro Dal Borro, 58, in zona Pescaiola. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro interessati a approfondire temi legati all’archeosofia e alla cultura esoterica, offrendo uno spazio di confronto e studio aperto al pubblico.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Dopo la pausa legata alle festività natalizie e di fine anno, riprende l’attività di incontri aperti al pubblico presso la sala conferenze dell’A ssociazione Archeosofica nella sua sede aretina di via Alessandro Dal Borro, 58, in zona Pescaiola. Sabato 10 gennaio, con inizio alle ore 17, parte un breve ciclo di tre appuntamenti che indagheranno su alcuni aspetti particolari di un grande personaggio della letteratura italiana, ma non solo: Dante Alighieri. L’alto ingegno del “Sommo Poeta” lascia sempre più sorpresi via via ne approfondiamo lo studio. La sua lettura appaga ma non sazia, e i suoi versi di velo in velo fanno presagire un tesoro al quale, in quel contesto storico, aveva avuto accesso e che custodisce con il suo linguaggio che da letterale si fa morale, allegorico e anagogico, elevando così il lettore più attento e facendolo così partecipe di una realtà non solo storica ma anche metastorica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

