Se avete voglia di un amico vero Caramello fa per voi | questo cucciolo cerca casa

Da ternitoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caramello, un cucciolone di un anno, cerca casa. Abbandonato perché forse non adatto alla caccia, si mostra dolce e affettuoso. Chi vuole un amico fedele può dargli una possibilità.

Caramello, cucciolone cerca casa. È di una dolcezza infinita Caramello, appena un anno di età, abbandonato sicuramente perché non adatto alla caccia. Caramello ama il contatto umano e vista la sua età ha bisogno di lunghe passeggiate e di tempo a disposizione.Se avete voglia di un amico vero.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

