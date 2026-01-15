Sharon Stone adotta un cucciolo di simil Pitbull | perché è importante che i personaggi famosi mostrino gli animali presi dai canili

L’adozione di animali dai canili, come quella di Sharon Stone con il cucciolo Mo, contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare. Quando personaggi pubblici mostrano il loro sostegno, aiutano a ridurre lo stigma e a promuovere un messaggio di responsabilità e solidarietà nei confronti degli animali in cerca di famiglia. Un gesto che può fare la differenza e favorire un cambiamento culturale più attento e rispettoso.

Sharon Stone ha incontrato Mo, un cucciolo simil Pitbull, sul red carpet della serata di premiazione degli Astra Awards a Los Angeles. L'attrice americana ha deciso di adottarlo ed è un ottimo esempio per avvicinare le persone a questa tipologia di cani che nella maggior parte dei casi sono percepiti come "potenzialmente pericolosi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

