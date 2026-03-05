Un anno fa il crollo della palazzina di via De Amicis le storie dei residenti | Siamo esasperati

Un anno fa, una palazzina di via De Amicis a Bari è crollata, lasciando dietro di sé un cratere tra via De Amicis e via Pinto nel quartiere Carrassi. Da allora, i residenti vivono con l’angoscia di un vuoto fisico e psicologico, parlando di una situazione che li ha portati a sentirsi esasperati. Il sito resta ancora oggi senza soluzione, a dodici mesi dal disastro.

A dodici mesi di distanza da quel 5 marzo 2025, gli ex abitanti dell'edificio chiedono giustizia: "Ridateci i nostri effetti personali" Dodici mesi di vuoto. Fisico, inteso come il cratere del palazzo tra via De Amicis e via Pinto nel quartiere Carrassi di Bari, crollato il 5 marzo del 2025. Emotivo, come quello degli abitanti dell'edificio, costretti a fare i conti con una realtà complessa e improvvisamente obbligati a ricostruirsi una vita e a trovare un luogo dove stare. Erano le 18,44 di un anno fa quando un boato scosse il rione, riempiendolo di detriti e polvere. In pochi secondi l'edificio non c'era più. La palazzina, che ospitava una ventina di famiglie, era stata fatta evacuare a febbraio 2024, per rischio crollo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Rissa a Novoli, bottigliate e urla in strada. I residenti: “Siamo esasperati” Servizio mensa alla De Amicis, l'M5S presenta un'interrogazione sulla qualità dei pastiDopo le segnalazioni di numerosi genitori per i problemi legati alla qualità e alla quantità dei pasti somministrati agli alunni nel plesso Leonardo... Contenuti e approfondimenti su Un anno fa il crollo della palazzina di.... Discussioni sull' argomento Terni, Stefano Bandecchi: Anni di abbandono alla scuola De Amicis. Progetto di manutenzione straordinaria; Palestra chiusa alla scuola De Amicis: l’educazione fisica si fa in classe; I Maestri di Gibellina, studenti del De Amicis alla scoperta della città rinata attraverso l’arte; L'AQUILA: LA PROPOSTA DI PIETRUCCI, CASA DELLE ARTI NELLA RICOSTRUITA EX SCUOLA DE AMICIS. SPECIALE SBARACCO • Oggi alcuni ragazzi dell'Istituto De Amicis hanno aiutato i commercianti a preparare il materiale e i prodotti in vista dello #Sbaracco di Sabato 7 Marzo a Rovigo. L'appuntamento con lo shopping quest'anno ha anche un risvolto so - facebook.com facebook Enna: all’I.C. De Amicis il progetto “Una Bussola per il Futuro” per orientare gli studenti x.com