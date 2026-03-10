Crollo palazzina via De Amicis le proteste dei residenti | Restituiteci i ricordi di una vita li attendiamo da un anno

Dopo il crollo di una palazzina in via De Amicis, i residenti continuano a protestare, chiedendo di riavere i propri effetti personali e ricordi che sono stati recuperati ma ancora non restituiti da un anno. La situazione riguarda le persone che, dopo la tragedia, aspettano di poter rientrare in possesso delle loro cose più care. La richiesta principale è quella di ricevere quanto prima i loro oggetti.

Da un anno attendono di poter rientrare in possesso dei loro effetti personali, oggetti e ricordi, recuperati dopo il crollo della palazzina. I condomini dello stabile di via De Amicis (sgretolato il 5 marzo 2025), sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo della Città dal sindaco di Bari, Vito Leccese. I condomini chiedono, all'amministrazione locale, la restituzione dei beni conservati in un deposito comunale. Gli oggetti sono stati recuperati fra le macerie e gli edifici resi inagibili per il rischio crollo. La situazione per i proprietari degli appartamenti crollati non è certo semplice: da un anno vivono presso familiari, o in abitazioni affittate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

