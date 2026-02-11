A Scandolaro ben due frane in una settimana Frazione in emergenza una famiglia evacuata

A Scandolaro si sono verificati due smottamenti in una sola settimana. La frazione vive momenti di tensione e preoccupazione, con una famiglia costretta a lasciare temporaneamente la propria casa. Il Comune di Foligno sta seguendo da vicino la situazione, aspettando di capire quanto sia grave la frana e quali interventi siano urgenti per mettere in sicurezza l’area. Intanto, le ruspe sono pronte a intervenire appena ci saranno le prime indicazioni ufficiali.

FOLIGNO In attesa di conoscere l'entità della frana che si è verificata nella frazione di Scandolaro, l'ufficio del lavori pubblici del Comune continuerà a monitorare la situazione per conoscere gli interventi prioritari necessari per mettere di nuovo in sicurezza l'area dello smottamento. "Aspettiamo i referti dei vigili del fuoco, dopodiché adotteremo un'ordinanza contingibile e urgente con cui procederemo alla completa messa in sicurezza dell'area". Così l'assessore ai lavori pubblici, Marco Cesaro, anticipa le prossime mosse del Comune per fronteggiare la situazione che si è venuta a creare nella frazione di Scandolaro.

