Crolla finestra in classe panico tra i bimbi

Nelle ultime ore a Genova, le forti raffiche di vento hanno causato il crollo di una finestra in una scuola mentre gli studenti erano in classe. L'episodio ha generato panico tra i bambini presenti, che si sono spaventati per quanto accaduto. Non ci sono segnalazioni di feriti o altre conseguenze immediate legate all'incidente. La scuola sarà sottoposta a verifiche di sicurezza.

Una bambina di 10 anni è stata accompagnata al Gaslini. L'incidente alla primaria in piazza Rissotto a Bolzaneto. La scuola ha subito avviato accertamenti sugli infissi in tutte le classi Le forti raffiche di vento, che hanno sferzato Genova nelle ultime ore, hanno provocato il cedimento di una finestra di una scuola mentre all'interno della classe era in corso una lezione. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di giovedì 26 marzo 2026 in piazza Rissotto a Bolzaneto. Una bambina di 10 anni è stata accompagnata da un'ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini in codice verde, non grave. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Crolla finestra in classe, panico tra i bimbi Articoli correlati Casoria, mamma di due alunni picchia la prof in classe: «È panico tra i banchi»Si è presentata all'ingresso della scuola, chiedendo di poter parlare con uno dei due figli. Panico tra i clienti e gli addetti: crolla controsoffitto nel centro commerciale allagatoSan Rocco al Porto (Lodi) – Centro commerciale allagato nel pomeriggio di shopping. My contract husband is cold to everyone, but is gentle and loving towards me!#cdrama