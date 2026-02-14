Casoria mamma di due alunni picchia la prof in classe | È panico tra i banchi

A Casoria, una madre di due studenti ha aggredito una insegnante durante l’orario di lezione, creando scompiglio tra gli studenti. La donna si è presentata all’ingresso della scuola e ha chiesto di parlare con uno dei figli, poi è entrata in classe e ha colpito la docente. La scena ha suscitato paura tra gli alunni, che si sono spaventati per quanto accaduto. Un testimone ha raccontato di aver visto la madre agire con rabbia e senza fermarsi.

Si è presentata all'ingresso della scuola, chiedendo di poter parlare con uno dei due figli. Lei, madre di due studenti, non ha avuto difficoltà a varcare la soglia della scuola.