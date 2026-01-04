Lo stato non ha reso grande l’Europa Un mito di cui si è fin troppo abusato

Lo stato non ha reso grande l’Europa, ma spesso si è attribuito questo merito. Ralph Raico (1936-2016), storico delle idee di origini italiane, ha rappresentato un punto di riferimento per chi sostiene la libertà individuale e il ruolo limitato dello stato. La sua figura e il suo pensiero continuano a stimolare riflessioni critiche sul ruolo delle istituzioni pubbliche nel contesto europeo e mondiale.

Storico delle idee di origini italiane, Ralph Raico (1936-2016) è stato un punto di riferimento per molti (una manciata) liberali e libertari sparsi tra Stati Uniti ed Europa. Nel saggio "The Struggle for Liberty: A Libertarian History of Political Thought" lo storico Ralph Raico ha osservato che l'Europa ha potuto svilupparsi grazie al fatto che è stato arginato lo strapot ...

