Policlinico 300 interventi di chirurgia dell' orecchio negli ultimi cinque anni | Ridotta l' emigrazione sanitaria

Negli ultimi cinque anni, il Policlinico ha eseguito circa 300 interventi di chirurgia dell’orecchio, tra cui l’impianto di 100 impianti cocleari. Questi dati illustrano il ruolo importante dell’ospedale nel trattamento delle patologie otologiche e della sordità profonda, contribuendo a ridurre la necessità di emigrazione sanitaria per interventi specializzati. La struttura si conferma punto di riferimento per la cura delle patologie dell’orecchio.

