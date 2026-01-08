Cristina D’Avena al PalaTerni | Non vedo l’ora di ritrovarvi sotto il palco cantare insieme e creare nuovi ricordi
Cristina D’Avena tornerà al PalaTerni nel 2026, portando con sé il suo repertorio musicale. La cantante esprime entusiasmo all’idea di incontrare il pubblico e condividere momenti di musica e ricordi. L’evento rappresenta una nuova tappa nella programmazione del palazzetto, che si conferma come spazio dedicato a spettacoli di musica e intrattenimento. I fan potranno così rinnovare l’appuntamento con una delle interpreti più amate della scena italiana.
Un nuovo evento si aggiunge al calendario 2026 del PalaTerni. A lanciare l’anticipazione è la diretta protagonista. Il prossimo 12 febbraio infatti sul palco del palazzetto salirà Cristina D’Avena, per una serata all’insegna delle sigle dei cartoni animati. La cantante ha preannunciato sette. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
