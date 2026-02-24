Ucraina il Cremlino | Obiettivi non raggiunti l' operazione speciale continua

Il Cremlino afferma che gli obiettivi dell’operazione militare in Ucraina non sono stati ancora conseguiti, spingendo a proseguire con le azioni sul campo. La dichiarazione arriva dopo settimane di scontri e spostamenti di truppe lungo il confine orientale. Le autorità russe precisano che la missione prosegue senza variazioni, sottolineando la volontà di completare gli obiettivi prefissati. La situazione rimane tesa e in evoluzione, mentre le forze continuano a operare nell’area.

“ Gli obiettivi dell’operazione militare speciale non sono stati ancora pienamente raggiunti, quindi l’operazione militare speciale continua “. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con i giornalisti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “In ogni caso, gli interessi della Russia saranno garantiti”, ha dichiarato ancora Peskov, affermando che l’obiettivo principale della guerra “è garantire la sicurezza delle persone che vivono nell’ Ucraina orientale, che erano davvero in pericolo di morte”. “Questa è la cosa più importante”, ha dichiarato riferendosi al Donbass. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I vertici dell'Ue in Ucraina per il IV anniversario dell'invasione russa. Il Cremlino: "Obiettivi non raggiunti, l'operazione continua"La visita dei rappresentanti dell’Unione Europea a Kiev deriva dal quarto anniversario dell’invasione russa, causato dall’escalation militare iniziata nel 2019.

