Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha affermato che l'operazione militare in Iran è quasi terminata e che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Ha inoltre aggiunto che rimane da liberare Hormuz. La dichiarazione si riferisce a un intervento militare in corso nel paese mediorientale. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, ha dichiarato di ritenere che l'operazione militare in Iran sia "praticamente conclusa". "Credo che la missione originaria sia ormai terminata", ha dichiarato al Congresso. "Il nostro obiettivo era neutralizzare i missili balistici e i relativi mezzi di produzione, e indebolire la marina, e questi obiettivi sono stati raggiunti". Johnson ha riconosciuto che la capacità dell'Iran di minacciare le navi nello Stretto di Hormuz sta "prolungando un po' la situazione", soprattutto perché gli alleati degli Usa hanno per lo più ignorato le richieste di aiuto di Trump, ma ha aggiunto: "Non appena riusciremo a riportare la calma nella situazione, penso che sarà praticamente risolta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Mike Johnson: "Operazione militare conclusa. Obiettivi raggiunti. Resta Hormuz da liberare"

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