Il maltempo fa paura | dighe e fiumi rischiano di esondare il mare minaccia San Leone

La pioggia intensa non si ferma e crea apprensione in tutta la provincia di Agrigento. Dighe e fiumi sono pieni all’inveros, e c’è il timore che possano esondare. Intanto, le onde del mare si avvicinano pericolosamente alle coste di San Leone, aumentando la preoccupazione tra residenti e operatori. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le condizioni meteo peggiorano di ora in ora.

Disagi al Villaggio Mosè dove le abbondanti piogge hanno causato la fuoriuscita dei liquami fognari in un tratto di viale Cannatello La nuova ondata di maltempo che sta investendo l’Agrigentino da un lato provoca disagi nelle zone a rischio dissesto idro-geologico, dall’altro sta contribuendo a riempire gli invasi. Nella diga Castello di Bivona continuano a concentrarsi enormi quantità di acqua piovana. Attualmente, nell’invaso utilizzato sia per scopi irrigui che per quelli potabili, ci sono circa 16 milioni di metri cubi di acqua. Nello stesso periodo dell’anno scorso il volume era pari a 6 milioni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Le previsioni si sono rivelate precise e ora la regione si trova ad affrontare un'ondata di maltempo.

