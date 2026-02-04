La crisi dell’ordine internazionale sta diventando evidente anche per i leader occidentali, che fino a poco tempo fa hanno minimizzato la situazione. Ora, alcuni di loro ammettono che il sistema globale sta attraversando una fase di rottura, più che di cambiamento graduale. La domanda è se si riuscirà a trovare una soluzione o se si rischia il collasso totale.

Nelle ultime settimane alcuni leader occidentali hanno iniziato a riconoscere – seppur con notevole ritardo – ciò che da tempo era evidente: l’ ordine internazionale è entrato in una fase di rottura, più che di graduale transizione. Le dichiarazioni rilasciate a Davos dal primo ministro canadese Mark Carney sono emblematiche. Carney ha parlato di un sistema che si sta spezzando sotto il peso delle proprie contraddizioni, tra cui la perdita dell’integrazione come fonte di prosperità condivisa e di sicurezza collettiva. Questo riconoscimento è significativo proprio perché proviene dal cuore dell’establishment occidentale e da Davos stesso, a lungo associato alla narrazione della globalizzazione come gioco a somma positiva. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La crisi dell’ordine globale: adattamento o collasso

